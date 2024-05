THL: Tyttöjen mielenterveysongelmat lisääntyneet – yhden ryhmän tilanne parantunut koronan jälkeen

Keväällä 2023 tehdyn kouluterveyskyselyn mukaan 8.- ja 9.-luokkalaisilla tytöillä masennus- ja ahdistuneisuusoireilu on lisääntynyt pandemian jälkeen entisestään.

Transnuorten oireilu kääntyi laskuun

Myönteinen kehityskulku on nähtävissä transnuorten mielenterveydessä, joka tutkimuksen mukaan on mennyt parempaan suuntaan. Transnuorten masennus ja ahdistuneisuus on kääntynyt selvään laskuun.