Aleksandr Ovetshkinilta historialliset maalit – nousi Jaromir Jagrin rinnalle

Ovetshkin teki Calgary Flamesia vastaan kaksi osumaa, ja nyt venäläinen on viimeistellyt yhteensä 766 osumaa taalaliigassa. Toisella sijalla kaikkien aikojen tilastossa on Gordie Howe, johon Ovetshkinilla on vielä matkaa 35 maalia. Listan kärjessä on Wayne Gretzky 894 osumalla.