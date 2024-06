NHL:n sisäpiiritoimittaja paljasti Kaapo Kakon uuden miljoonasopimuksen taustat – edessä seurasiirto?

Kaudesta 2019–2020 New York Rangersissa pelannut suomalaishyökkääjä Kaapo Kakko on siirtohuhujen kohteena. Turkulainen teki vastikään uuden sopimuksen seuransa kanssa, mutta NHL:n sisäpiiritoimittajan Elliotte Friedmanin mukaan 2,4 miljoonan dollarin yksivuotinen siltasopimus saattaa jäämisen sijaan vauhdittaa tulevaa pelaajakauppaa entisestään.

– Mielestäni tämä on strategia seuralta ja agentilta sanoa, että "eliminoidaan arvailu, joten jos joku muu seura käy hänen kannaltaan järkeen ja sillä on halua reiluun kauppaan, me kaikki tiedämme, millaisia numerot ovat", Friedman totesi Sportsnetin 32 Thoughts -podcastissa.