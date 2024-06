Tännekö Patrik Laine kaupataan? NHL-asiantuntijalla kirkas näkemys: "Selvästi sopii"

NHL-toimittaja Elliotte Friedman paljasti tuoreessa Sportsnetin NHL-podcastissa Jeff Marek Show'ssa olleensa saman Patrik Laine -tiedon jäljillä, jonka hänen kollegansa, The Athleticin Pierre LeBrun , onnistui uutisoimaan aiemmin tällä viikolla .

Uutisen mukaan Laine haluaa pois Columbuksesta, ja Blue Jackets on valmis auttamaan laituriaan etsimään uuden seuran. Friedman sai kuulla vastaavanlaisesta kuviosta jo kuluvan kauden aikana, kun Laine oli loukkaantuneiden listalla.

Friedmanin mukaan Columbus saattaa joutua nielaisemaan Laineen palkasta osan, jotta kauppa toisen seuran kanssa onnistuisi. Joka tapauksessa Blue Jacketsin on varauduttava maltilliseen saaliiseen kovia kokeneella suomalaishyökkääjällä kalastaessaan.

Friedmanin kanssa keskustellut toimittaja Jeff Marek on muodostanut kirkkaan vision Laineen tulevasta osoitteesta: hänen mukaansa Tappara-kasvatti sopisi kuin nakutettu vastikään Arizonasta toiseen osavaltioon Utahiin muuttaneeseen seuraan.

– Utahilla on tilaa palkkakatossa ja sillä on rahaa maksaa. Tietojeni mukaan he etsivät kokeneita pelaajia lyhyillä sopimuksilla ennen kuin heidän nuoret poikansa ovat valmiita (kantamaan vastuun). Joten jos sopii tuohon kuvaukseen, ja Patrik Laine selvästi sopii, mietin voisiko se olla ratkaisu, Marek summaa.