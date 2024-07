Patrik Laine ei ainut – myös toinen NHL-suomalaisnimi siirtohuhujen kohteena

TSN:n toimittaja Pierre LeBrun kertoi kesäkuussa, että Laine, 26, on pyytänyt siirtoa muualle. LeBrunin mukaan Laineen nykyseura Columbus Blue Jackets suostui pyyntöön.

The Athleticin toimittaja Aaron Portzline jakoi tiedonmurusia Laineen tilanteesta tiistaina. Portzlinen mukaan Laine on yhä NHL:n ja NHL:n pelaajayhdistys NHLPA:n hoito-ohjelmassa, minne hän hakeutui tammikuussa.

Tämä on pitkittänyt suomalaishyökkääjän siirtokuvioita.

Lainetta on huhuttu erityisesti Carolina Hurricanesin suuntaan. Kuviossa on mutkia matkassa, sillä Hurricanes on vaikean palkkakattotilanteen keskellä.