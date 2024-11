NHL:n mestariluotsilta suora mielipide Suomen pelaajatuotannosta – "Tämä tulee suututtamaan monet"

– Ei mikään! Kun edellisen kerran olin täällä (vuonna 2018), vastailin kysymyksiin kaikista mahtavista suomalaisista ykköskierroksen varauksista. Silloin puhuttiin siitä, että Suomi on ennen tuottanut ainoastaan vain työmyyriä, eikä ikinä tähtiä, ja nyt he tuottavat näitä tähtiä, Maurice sanoi medialle.

– Tämä tulee suututtamaan monet. Minusta suomalaiset pelaajat ovat todella ammattimaisia ja kokonaisvaltaisia jo todella nuorena. He tulevat Pohjois-Amerikkaan ja tietävät, kuinka paiskitaan hommia. Heidän työmoraalinsa, he pelaavat kovaa, eivätkä pelkää mennä kulmiin, he taistelevat, Maurice kehui.

– Jos kysyisit minulta, mikä on suomalaisen pelaajatuotannon tila, eikä minulla olisi mitään hajua siitä, sanoisin, että se on fantastinen. He tuottavat erinomaisia pelaajia. Minulla on niitä neljä.