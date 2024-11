Jarmo Kekäläiseltä kova näkemys Leijonista

– Lyhyt turnaus mahdollistaa monenlaisia asioita. Sapluunan pitää olla heti alusta asti kunnossa, koska valmistautumiselle ei jää hirveästi aikaa. Tuossa (Suomen) materiaalissa on kokemusta, taitoa ja kokoa. Ja jos miettii, niin keskusta, mikä on kaikille menestystä tavoitteleville joukkueille elintärkeässä asemassa, on huikeassa kunnossa. Suomella on niin paljon hyviä senttereitä, että heitä pystyy jakamaan myös laitaan. Sentterit pystyvät kyllä pelaamaan laidassa, kun taas laiturit eivät välttämättä pysty pelaamaan keskellä. Jo tuo varmistaa hyvän lähtökohdan, Kekäläinen näkee.