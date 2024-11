NHL-asiantuntija hämmästelee suomalaispelaajia – jakoi kehujen perään sivaltavan piikin

– Suomessa on vain hieman yli viisi miljoonaa asukasta, eli yhtä paljon kuin Manhattanilla. Silti Suomesta on tullut näin paljon laatua. He ovat menestyneet kansainvälisissä turnauksissa jo tovin ajan. Se, mistä olen suomalaispelaajien kohdalla eniten hämmästynyt, on se, että kun he tulevat NHL:ään, he ovat niin kokonaisvaltaisia ja heillä on niin hyvä käsitys pelistä. Heille on opetettu se, miten jääkiekkoa pitää pelata oikealla tavalla, Lindsay jatkaa kehujen antamista.