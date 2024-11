Tyrehtyykö Suomen NHL-tähtituotanto? Jääkiekkopomo murtaa myyttejä – supervuosi synnytti harhakuvan

Suomi on menestynyt viimeisen reilun kymmenen vuoden katsannossa loistavasti alle 18- ja 20-vuotiaiden miesten jääkiekon MM-kisoissa.

U20-puolelta on esiteltävänä muun muassa kolme kultamitalia, kaksi vuotta nuoremmista kaksi kutakin mitalia.

Aivan viime vuosina mitalisade on kuitenkin kuivunut. Kun samalla NHL-draftin kärkikierrosten varausten lukumäärä ei ole ollut kesän 2017 huipputasolla, on syntynyt mielikuvia siitä, että Suomi-kiekko on jäämässä jälkeen kansainvälisestä huipusta nuorten tasolla.