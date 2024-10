NHL-kausi käyntiin jäätävän suomalaisfaktan keskellä – Asiantuntija: "Ihan poikkeuksellinen tilanne"

NHL:ssä eri joukkueiden voimasuhteet eivät heilahda merkittävällä tavalla aiempaan nähden. Viime kauden mestari Florida Panthers lähtee isona suosikkina myös nyt alkavaan rutistukseen. Panthersin kesän finaalivastustaja Edmonton Oilers on edelleen tapetilla, samoin kuin Dallas Stars, Colorado Avalanche ja Boston Bruins.

NHL:n huipulla on tällä hetkellä vaikka kuinka paljon suomalaisosaamista. Kaikista painokkain fakta liittyy siihen, että suomalaiset ovat aivan kiistattomissa ratkaisurooleissa omissa, menestyspotentiaalisissa seuroissaan.

Aleksander Barkov johtaa Florida Panthersia, Roope Hintz ja Miro Heiskanen ovat Dallas Starsin avainpelaajia, Mikko Rantanen tähdittää Colorado Avalanchen hyökkäystä ja Juuse Saros on Nashville Predatorsin selkeä ykkösveskari.

– Meillä on ihan poikkeuksellinen tilanne kärjen suhteen, jos tarkistelee esimerkiksi historiakulmaa. Ei tuosta voi olla kuin ylpeä, MTV Urheilun NHL-asiantuntija Lasse Kukkonen sanoo suomalaisista.

– Ei tarvitse katsoa kuin kotimaisia kärkisenttereitä. He ovat omissa seuroissaan ihan parhaiden joukossa ja he menevät myös maailman mittapuulla ihan kärkikastiin, Kukkonen jatkaa.

– Oli hienoa, kun Barkov ja Floridan pojat onnistuivat voittamaan kannun. On hyvinkin mahdollista, että kannu on myös ensi kesänä Suomessa. Se, että suomalaiset ovat johtavissa rooleissa useissa seuroissa – on upea tilanne, Kukkonen ylistää.