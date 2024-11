Menestyksekäs Suomi-historia sai NHL-mestariluotsin veistelemään – "Tulen tänne etsimään valmennustöitä"

57-vuotias Maurice on toiminut muutamaa välikautta lukuun ottamatta NHL-päävalmentajana kaudesta 1995-96 lähtien. Mikäli työt NHL:ssä joskus loppuvat, on Mauricella takataskussaan jo toimiva varasuunnitelma.

– Kun he potkivat minut pihalle tästä liigasta, ja se voi tapahtua milloin tahansa, tulen Suomeen etsimään valmennustöitä, koska minun ansioluetteloni täällä on naurettava, eikö? Tuon Tuomo Ruudun mukaan, koska hän on voittanut neljä ja hävinnyt nolla. Minun ansioluetteloni ei ole yhtä hyvä kuin hänen, mutta me kaksi tulemme takaisin, Maurice heittää pilke silmäkulmassa.