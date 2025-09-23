Patrik Laine teki ensiesiintymisensä Montreal Canadiensin paidassa kaudella 2025–2026, kun kanadalaisseura kaatoi Pittsburgh Penguinsin harjoitusottelussa 2–1 voittolaukauskilpailun jälkeen. Ennen peliä nähtiin esimakua NHL:n muuttuneesta säännöstä.

Laineen ja kumppanien ei tarvitse enää saapua otteluihin välttämättä pikkutakissa, puvunhousuissa ja kravatissa, sillä NHL:n pukeutumissääntöjä muutettiin täksi kaudeksi. Nyt seurapomot ja päävalmentajat eivät enää saa sanella pelaajien pukeutumista ottelutapahtumien ympärillä.

Laine astelikin hallille rennommassa vihreässä asukokonaisuudessa.

– Uusi pukeutumiskoodi, mutta Patrik Laine on edelleen tyylikäs, B/R Open Ice -tili hehkutti X:ssä.

Ottelussa Laine viiletti samassa hyökkäysketjussa Oliver Kapasen ja Ivan Demidovin kanssa. Paljon vastuuta saanut kolmikko jäi tehoitta, mutta Kapanen ratkaisi kamppailun onnistumisellaan voittolaukauskisassa (video alla).

Canadiensin harjoitusottelut jatkuvat Suomen aikaa jo keskiviikon vastaisena yönä, kun se kohtaa kotonaan Philadelphia Flyersin.