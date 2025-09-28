Konsta Helenius, 19, aloitti NHL:n harjoituskauden lupaavasti ja sai osakseen kehuja positiivista esityksistään. Buffalo Sabres on kuitenkin lähettänyt suomalaishyökkääjän nyt takaisin AHL:n puolelle.
Helenius viimeisteli komean maalin maanantaina, kun Sabres päihitti Columbus Blue Jacketsin 4–0 vieraissa.
– Se oli ykkösluokan suoritus. Jos haluaa pelata tässä liigassa, tuosta pitää laittaa sisään. Nuo ovat niitä ratkaisevia asioita. Oli hienoa, että hän teki niin, Sabresin päävalmentaja Lindy Ruff hehkutti pelin jälkeen.
– Pidän hänen kilpailuhenkisestä luonteestaan ja kovuudesta, jolla hän yrittää pelata, sekä fyysisestä pelistä. Hän auttaa meitä olemaan kovempi joukkue, niin kuin tavoitteenamme on, Ruff jatkoi.
Tiistaina Helenius puolestaan syötti ratkaisevan 2–1-voittomaalin joukkueiden toisessa kohtaamisessa. Myös perjantain voitossa Detroit Red Wingsiä vastaan kesän 2024 ykköskierroksen varaus sai syöttöpisteen nimiinsä.
Helenius ei kuitenkaan lukeudu Buffalon kokoonpanoon sen kahdessa viimeisessä harjoitusottelussa ennen NHL-kauden alkua.
Seura tiedotti sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa, että suomalaislupaus on siirretty 23 muun pelaajan tavoin AHL-seura Rochester Americansin vahvuuteen.
Helenius pelasi viime kaudella 65 AHL-ottelua Buffalon farmijoukkueessa ja teki niissä tehot 14+21=35. Suomalaishyökkääjän lisäksi maalivahti Topias Leinonen on lainattu Rochesterin miehistöön.
Suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkosen on määrä pelata Buffalon viimeisissä harjoitusotteluissa Pittsburgh Penguinsia vastaan kuntouduttuaan aiemmin vaivanneesta alavartalovammastaan.