NHL:n suomalaispuolustaja loukkaantui – päävalmentajalta huolestuttavia sanoja: "Ei näytä hyvältä"

Heinola on esiintynyt harjoituskaudella edukseen. Nuori suomalaispuolustaja oli ehtinyt tehdä päävalmentajaansa suuren vaikutuksen otteillaan ennen loukkaantumistaan.

– Hän on tehnyt kaiken voitavansa päästäkseen tähän joukkueeseen. Olemme todella todella tyytyväisiä häneen. Rakastan asennetta, jolla hän on tullut mukaan kesän jälkeen. Hän on tehnyt hyvää työtä, Bowness kehui vain tunteja ennen Ottawa-ottelua.