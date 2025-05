NHL-legendalta ylväitä sanoja Floridan suomalaispuolustajasta – kova vertaus supertähteen: "Rakastan sitä"

NHL-legenda Chris Pronger kehuu vuolaasti Florida Panthersin suomalaispuolustaja Niko Mikkolaa.

29-vuotias Mikkola on tänäkin keväänä yksi toista perättäistä Stanley Cup -mestaruutta jahtaavan Floridan puolustuksen kulmakivistä. Isokokoinen ja kovaotteinen puolustaja kellottaa illasta toiseen isoja minuutteja Floridan takalinjoilla.

Mikkola on tehnyt otteillaan suuren vaikutuksen jääkiekon Hall of Fame -puolustajaan Chris Prongeriin.

– Hänen pelistään on tullut isompaa ja isompaa Floridassa. Rakastan sitä, miten hän on pelannut. Hän on ollut kirkas valo Floridalle, Pronger kehuu Sportsnetin lähetyksessä.

Pronger vertaa Mikkolaa jopa NHL:n parhaimpien puolustajien joukkoon lukeutuvaan Tampa Bay Lightningin Victor Hedmaniin.

– Hän pitkä kaveri ja luistelee paljon paremmin kuin minä. Hän luistelee samalla tavalla kuin Hedman – hyvin vahvalla potkulla, Pronger vertaa.

Mikkola teki runkosarjassa 22 tehopistettä 76 ottelussa. Pudotuspeleissä tehopisteitä on kertynyt 13 ottelussa kaksi.