Moni näkee uuden pormestarin ennen kaikkea raikkaana tuulahduksena muutosta kaipaavalle kaupungille.

New Yorkissa pormestarikisan voittanut 34-vuotias Zohran Mamdani on puhunut äänekkäästi vuokratasojen alentamisesta ja ylipäätään kaupungin hintatason pudottamisesta.

Yli 13 vuoden ajan New Yorkissa asunut Alex Hubbard toivoo, että kyseisestä linjauksesta pidetään kiinni kynsin ja hampain.

– Toivon, että tavallisilla ihmisillä olisi varaa asua tässä kaupungissa. Mamdani vaikuttaa olevan henkilö, joka oikeasti asuu täällä itsekin ja pystyy samaistumaan meidän vaikeuksiimme.

Hubbardin mukaan kaupunkia on johdettu vuosikaudet samalla tavalla ja vaikka pormestarit ovat vaihtuneet, muutosta ei ole tapahtunut.

– Samat asiat ovat toistuneet lukemattomia kertoja. Tämä valinta on mukava tuulahdus raikasta ilmaa. Valta tuntuu vihdoin vaihtuvan ihan oikeasti, Hubbard toteaa.

Mamdanin rohkeus vastustaa presidentti Donald Trumpia, vieläpä poikkeuksellisen äänekkäällä tavalla, on vakuuttanut Kim Hartin.

– Hän ei myöskään pelkää vastustaa systeemiä tai presidenttiämme. Se on erittäin virkistävää.