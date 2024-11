Näin suomalaiset julkkikset kommentoivat Yhdysvaltojen presidentinvaaleja: "Ahdistaa"

Maailmalla on jännitetty republikaanien Donald Trumpin ja demokraattien Kamala Harrisin kamppailua Yhdysvaltain presidentinvaaleissa. Aamupäivällä Suomen aikaa uutisoitiin, että Trump on voittanut presidentinvaalit ja hänestä tulee Yhdysvaltain 47. presidentti.

Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat poikineet ulostuloja myös suomalaisilta julkisuudenhenkilöiltä.

Parhaillaan kumppaninsa Vivian Nickin kanssa Yhdysvalloissa reissaava juontaja Roope Salminen dokumentoi TikTok-videolleen vaalipäivän tunnelmia Washingtonista. Salminen kertoo videollaan, ettei esimerkiksi Capitol-kukkulalle päässyt turvallisuusuhan vuoksi, ja että monen liiketilan seinät ja ovet oli vuorattu vanerilla mahdollisten mellakoiden vuoksi.

– Tunnelma täällä on jännittynyt, ahdistunut ja pelokas. Täällä oppii arvostamaan suomalaista positiivista "vaalihumua" ja uskoa demokratiaan ihan uudella tavalla. Suomi on hieno maa. Mihin tahansa suuntaan Yhdysvallat tästä lähtee jatkamaan, toivottavasti se on rauhallinen ja turvallinen suunta, Salminen kirjoittaa videonsa lopussa.

Juontaja Vappu Pimiä puolestaan puhui Yhdysvaltain presidentinvaaleista Instagram-tarinaansa jakamissaan videoissa. Hän kertoo aamukahdeksalta julkaisemallaan videolla heränneensä uutiseen, "jota hän pahoin pelkäsi, mutta osasi odottaa".

– Trumphan sitä hommaa näyttää vievän. Ei yllätä. Toive oli, että ei, mutta ei yllätä. Mutta sitten taas ajattelen, että hei, se on pulinat pois, jos näin ihmiset haluavat ja päättävät. Turha siinä on silloin itkeä, näinhän se menee. Toivottavasti virkamiehet saavat pidettyä hänet jotenkin aisoissa, Pimiä sanoo videollaan.

Pimiä kertoo videollaan saaneensa Instagramissa paljon viestejä, joissa ihmiset ovat hämmästelleet, "kuka voi äänestää Trumpia". Hän sanoo, että Yhdysvalloissa oleskeltuaan hänelle on hyvin selkeää, miksi näin on.

– Siihen on monia syitä ja minä en ole todellakaan mikään poliittinen asiantuntija, mutta esimerkiksi Suomessa me äänestämme presidentinvaaleissa aika vahvasti henkilöä, emme puoluetta, ja amerikkalaiset äänestävät paljon enemmän puoluetta. Oli siellä kuka tahansa, niin he valitsevat presidenttiehdokkaan puolueen mukaan.

Pimiä nimeää toiseksi syyksi sen, että Amerikka on niin suuri maa.

– Moni on laittanut, että "En käsitä, miten kukaan voi äänestää Trumpia". Siellä kulttuuri on todella erilainen. Kun mennään sinne keskivaiheille, niin ajattelumaailma on täysin erilainen. Minusta tuntuu, että me ajattelemme koko maailmaa, ja he ajattelevat Amerikan Yhdysvaltoja. Mutta en ole poliittinen asiantuntija, hän sanoo.

Juontaja Christoffer Strandberg kirjoitti tiistai-iltana julkaisemassaan Instagram-tarinapostauksessa toivovansa Kamala Harrisin voittoa.

– Pelkään pahoin, että liikaa meikkiä käyttävä Mar-a-Lagon despootti kuitenkin voittaa, ei enemmistöä äänistä, mutta valitsijat. En jaksaisi välittää USA:sta juuri nyt, mutta kun tämä lähettää hyökyaallon maailmalle: ilmasto, Ukraina ja ihmisoikeudet, Strandberg kirjoitti julkaisussaan.

Juontaja Shirly Karvinen julkaisi Instagram-tarinassaan kuvan Helsingin Sanomien somejulkaisusta, jossa kerrotaan Trumpin julistautuneen vaalien voittajaksi. Karvinen on kirjoittanut Instagram-tarinaansa ytimekkään kommentin.

– Ahdistaa.