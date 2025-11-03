



New Yorkin poliitikkokomeetta ottaisi suomalaiskeksinnön käyttöön: "Tarvitsemme ne!" 1:47 New Yorkin pormestarikisan ennakkosuosikki Zohran Mamdani tietää, mitä Suomelta voi oppia. Julkaistu 48 minuuttia sitten Mari Karppinen mari.karppinen@mtv.fi Yhdysvaltain suurimman kaupungin New Yorkin pormestarivaalit ovat tällä kertaa poikkeuksellisen kiinnostavat. New Yorkissa demokraattien sosialistiehdokas Zohran Mamdani lähtee tiistain pormestarivaaleihin ennakkosuosikkina. Toisena kannatuksessa on sitoutumaton, entinen kuvernööri Andrew Cuomo. 34-vuotiaan Mamdanin nousukiito ennakkosuosikiksi innostaa ja kauhistuttaa kaupunkilaisia, ja ennakkoäänestyspaikoilla on ollut vilkasta. Mamdani kutsuu itseään demokraattiseksi sosialistiksi. Presidentti Donald Trump nimittää Mamdania kommunistiksi. Ugandassa syntynyt Mamdani muutti New Yorkiin lapsena, on muslimi ja voimakas Gazan tukija. Lue lisää: Ennakkosuosikki New Yorkin pormestariksi on muslimi, jota Trump herjaa kommunistiksi Hän ajaa laajoja sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia kuten kaupungin ylläpitämiä ruokakauppoja, maksuttomia linja-autoja, vuokrien jäädyttämistä ja rikkaiden veronkorotuksia. Mamdanin ideat innostavat erityisesti nuoria. – Vielä tämän kuun vuokra pitää kai maksaa, naureskelee Ivo Tanis, joka toivoo Mamdanin valintaa.





– Hän yrittää tehdä kaupungista kaikille kohtuuhintaisen. Rakastan häntä, huudahtaa Maeva Graupera erään ennakkoäänestyspaikan edustalla.

Mikä sinulle on hänen tärkein politiikkansa?

– Kaikille maksuton lastenhoito, Graupera jatkaa.

Joitakin newyorkilaisia kauhistuttaa ajatus sosialistisesta ehdokkaasta.

Mamdani on sanonut tukevansa globaalia intifadaa eli kansannousua Israelia vastaan, mikä on säikäyttänyt osan juutalaisista.

– Olen hermostunut New Yorkin puolesta. Mamdani ei ole kaupungille hyväksi, sanoo Billie Lederman.

Miksi ei?

– Täällä on suurin juutalaisväestö Israelin ulkopuolella eikä hän tiedä mitään juutalaisten historiasta. Hänen talousohjelmansa on myös huono. Hän lupaa kaiken olevan ilmaista, mutta kuka sen kaiken maksaa, kysyy Lederman.

Lederman aikoo äänestää New Yorkin entistä kuvernööriä Andrew Cuomoa. Cuomo joutui eroamaan kuvernöörin virasta 2021, sillä häntä syytettiin työntekijöiden seksuaalisesta häirinnästä.

Cuomoa ei tuomittu rikoksista, mutta hän hävisi demokraattien esivaalit Mamdanille ja pyrkii nyt pormestariksi sitoutumattomana. Republikaaneilta kisassa on mukana mediapersoona Curtis Sliwa, joka on tunnettu katupoliisiryhmän Guardian Angelsin perustajana.

"Äitiyspakkaukset – tarvitsemme ne!"

Vaalikampanjan aikana Mamdani on yrittänyt irrottautua kaikista radikaaleimmista vanhemmista lausunnoistaan kuten New Yorkin poliisin rahoituksen lakkauttamisesta.

Osa demokraattien maltillisista pitää Mamdania epärealistisena, mutta hän on saanut tukea New Yorkin nykyiseltä kuvernööriltä Kathy Hochulilta.

Mamdanin puheet julkisesta terveydenhuollosta ja -lastenhoidosta muistuttavat paljon Suomea ja Pohjoismaita. MTV Uutiset kysyi, että mitä New York voisi oppia Pohjoismailta ja Suomelta.

– Äitiyspakkaukset. Tarvitsemme ne! Vauvakorit maksaisivat vain 20 miljoonaa, mutta auttaisivat 125 000 vauvaa, jotka syntyvät New Yorkissa ensi vuonna, Mamdani vastaa MTV Uutisille.

Äitiyspakkaus on alunperin suomalainen keksintö.

Nykyinen pormestari, demokraatti Eric Adams, on aloittanut pilottihankeen neljän sairaalan kanssa, missä perheille annetaan suomalaistyyppinen äitiyspakkaus.

Pakkauksessa on vaippoja ja muita välttämättömiä tarvikkeita vastasyntyneille. Mamdani haluaa laajentaa hankkeen koskemaan koko kaupunkia.

Trump ja republikaanit haukkuvat Mamdanin ideoita ja nimittävät häntä kommunistiksi. Mikäli ennakkosuosikki voittaa, Trumpin odotetaan aloittavan New Yorkin paineistamisen.