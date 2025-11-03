Yhdysvaltain suurimman kaupungin New Yorkin pormestarivaalit ovat tällä kertaa poikkeuksellisen kiinnostavat.
New Yorkissa demokraattien sosialistiehdokas Zohran Mamdani lähtee tiistain pormestarivaaleihin ennakkosuosikkina.
Toisena kannatuksessa on sitoutumaton, entinen kuvernööri Andrew Cuomo.
34-vuotiaan Mamdanin nousukiito ennakkosuosikiksi innostaa ja kauhistuttaa kaupunkilaisia, ja ennakkoäänestyspaikoilla on ollut vilkasta.
Mamdani kutsuu itseään demokraattiseksi sosialistiksi. Presidentti Donald Trump nimittää Mamdania kommunistiksi. Ugandassa syntynyt Mamdani muutti New Yorkiin lapsena, on muslimi ja voimakas Gazan tukija.
Hän ajaa laajoja sosiaalisia ja taloudellisia muutoksia kuten kaupungin ylläpitämiä ruokakauppoja, maksuttomia linja-autoja, vuokrien jäädyttämistä ja rikkaiden veronkorotuksia.
Mamdanin ideat innostavat erityisesti nuoria.
– Vielä tämän kuun vuokra pitää kai maksaa, naureskelee Ivo Tanis, joka toivoo Mamdanin valintaa.
– Hän yrittää tehdä kaupungista kaikille kohtuuhintaisen. Rakastan häntä, huudahtaa Maeva Graupera erään ennakkoäänestyspaikan edustalla.
Mikä sinulle on hänen tärkein politiikkansa?
– Kaikille maksuton lastenhoito, Graupera jatkaa.
Joitakin newyorkilaisia kauhistuttaa ajatus sosialistisesta ehdokkaasta.
Mamdani on sanonut tukevansa globaalia intifadaa eli kansannousua Israelia vastaan, mikä on säikäyttänyt osan juutalaisista.
– Olen hermostunut New Yorkin puolesta. Mamdani ei ole kaupungille hyväksi, sanoo Billie Lederman.
Miksi ei?
– Täällä on suurin juutalaisväestö Israelin ulkopuolella eikä hän tiedä mitään juutalaisten historiasta. Hänen talousohjelmansa on myös huono. Hän lupaa kaiken olevan ilmaista, mutta kuka sen kaiken maksaa, kysyy Lederman.
Lederman aikoo äänestää New Yorkin entistä kuvernööriä Andrew Cuomoa. Cuomo joutui eroamaan kuvernöörin virasta 2021, sillä häntä syytettiin työntekijöiden seksuaalisesta häirinnästä.
Cuomoa ei tuomittu rikoksista, mutta hän hävisi demokraattien esivaalit Mamdanille ja pyrkii nyt pormestariksi sitoutumattomana. Republikaaneilta kisassa on mukana mediapersoona Curtis Sliwa, joka on tunnettu katupoliisiryhmän Guardian Angelsin perustajana.