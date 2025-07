Trump uhkasi demokraattien "Mörkömiestä" pidätyksellä

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on koventanut hyökkäyksiään New Yorkissa demokraattipuolueen pormestariehdokkuuden voittanutta Zohran Mamdania kohtaan, uutisoi New York Times. Mamdani voitti vastikään ehdokkuuden tiimoilta käydyn esivaalin.

Presidentti Trump on alkanut levittää huhuja, joiden mukaan jo useita vuosia sitten Yhdysvaltain kansalaisuuden saanut Mamdani olisi laiton maahanmuuttaja.

Alun perin Ugandassa syntynyt Mamdani on asunut New Yorkissa vuodesta 1998. Yhdysvaltain kansalainen hänestä tuli vuonna 2018.

New York Timesin mukaan ei ole mitään todisteita sen puolesta, että väitteet hänen maassaolonsa edellytyksistä pitäisivät paikkaansa.

Mikäli Mamdani voittaisi itse pormestarivaalin, tulisi hänestä samalla ensimmäinen muslimi kyseisessä virassa New Yorkin historiassa.

Kampanjan aikana Mamdani on pitänyt esillä etenkin nuoriin äänestäjiin vetoavia teemoja, kuten asumisen ja elämisen korkeaa hintaa kaupungissa.

Presidentti Trump puolestaan on kutsunut häntä aiemmin muun muassa kommunistihulluksi.

Ugandassa syntynyt Mamdani on asunut New Yorkissa vuodesta 1998.STELLA Pictures / ddp

Mamdani on herättänyt huomiota myös kritisoimalla Israelia, mikä ei ole perinteisesti Yhdysvalloissa poliittisen menestyksen kannalta myönteinen asia.

New York Timesin mukaan myös useat muut republikaanipoliitikot ovat mustamaalanneet Mamdania ja yrittäneet luoda hänestä kuvaa "Mörkönä".

– Monet ihmiset puhuvat, että hän on maassa laittomasti. Meidän täytyy tutkia kaikki, presidentti lausui tiistaina.

"Meidän täytyy pidättää hänet"

Toimittaja nosti Trumpin kanssa esiin, että Mamdani ei pormestarina välttämättä sallisi maahanmuuttopoliisin ICE:n pidätyksiä kaupungissa.

– Sitten meidän täytyy pidättää hänet, Trump totesi.

Mamdani otti kärkkäästi kantaa Trumpin lausuntoihin ja totesi ettei presidentin uhkailua voi hyväksyä.

– Yhdysvaltain presidentti uhkasi juuri minua pidätyksellä.

Mamdanin mukaan Trumpin kommentit eivät ole vain hyökkäys demokratiaa vastaan, vaan myös uhkaus kaikkia sellaisia newyorkilaisia kohtaan, jotka eivät suostu "piilottelemaan varjoissa".

– Jos otat kantaa, he tulevat nappaamaan sinut.

Trump sai myös New Yorkin osavaltion kuvernöörin Kathy Hochulin pillastumaan. Kuvernööri ei aiemmin ollut asettunut Mamdanin taakse julkisesti, mutta riensi nyt tämän tueksi.

– En välitä, vaikka olet Yhdysvaltain presidentti. Jos uhkailet naapuriamme laittomilla toimilla, haastat riitaa 20 miljoonan New Yorkin osavaltion asukkaan kanssa, joista minä olen ensimmäinen, kuvernööri sanoi.

Lue myös: