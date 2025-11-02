34-vuotias Zohran Mamdani on kampanjoinut muun muassa vuokratason jäädyttämisellä ja ilmaisella bussiliikenteellä.
Yhdysvalloissa New Yorkin tiistaina järjestettäviin pormestarivaaleihin lähtee selvänä ennakkosuosikkina demokraattiseksi sosialistiksi tunnustautuva demokraattipuolueen ehdokas Zohran Mamdani.
New York Timesin listauksen mukaan 34-vuotias Mamdani johti tuoreimmissa mielipidemittauksissa 7–16 prosenttiyksikön erolla riippumattomana ehdokkaana kisaan lähtenyttä osavaltion entistä demokraattikuvernööriä Andrew Cuomoa.
Mamdani on ajanut vaalikampanjassaan New Yorkiin muun muassa vuokratasojen jäädyttämistä, vähimmäispalkan nostamista sekä ilmaista bussiliikennettä ja päivähoitoa.
Suunnitelmat on tarkoitus rahoittaa pääosin kiristämällä yritysten ja rikkaimpien kaupunkilaisten verotusta.
Trump uhannut pidätyksellä
AFP:n haastattelema New Yorkin yliopiston valtiotieteiden professori John Kane arvioi, että Mamdanin voimakas kritiikki Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin toimia kohtaan luo hänelle erittäin voimakkaan symbolisen vetovoiman demokraattien kannattajakunnassa, jossa voimattomuuden tunne on kasvanut Trumpin toisella kaudella.
Julkisuudessa Mamdanista on maalattu kuvaa yhtenä demokraattipuoluetta uudistavista johtotähdistä. Tämä on kelvannut myös republikaaneille, sillä kongressin republikaanien vaalikomitea NRCC:n tiistaina julkaisemassa muistiossa todetaan, että puolue pyrkii tekemään Mamdanista synonyymin demokraattipuolueelle.
Myös Trump on huomioinut pormestariehdokkaan ja hyökännyt tätä vastaan useasti kutsumalla Mamdania muun muassa kommunistiksi.
– Monet sanovat, että hän on maassa laittomasti, Trump väitti tiedotustilaisuudessa heinäkuussa.
Presidentti uhkasi myös Mamdanin pidättämisellä, jos tämä estää pormestarina maahanmuuttopoliisi ICE:n toimintaa New Yorkissa.
Oikeistopiireissä Mamdanin vastustuksessa on esillä vasemmistolaisten aatteiden lisäksi hänen islaminuskonsa.
Tukea demokraattivasemmiston voimahahmoilta
Ugandan pääkaupungissa Kampalassa syntyneen Mamdanin perhe muutti Yhdysvaltoihin hänen ollessaan seitsemän vuotta. Mamdanin äiti on kansainvälisesti tunnettu yhdysvaltainintialainen elokuvaohjaaja Mira Nair. Poliitikon isä Mahmood Mamdani on ugandanintialainen akateemikko.
Rap-musiikkiakin ennen poliittista uraansa julkaissut Mamdani valittiin New Yorkin osavaltion edustajainhuoneeseen vuonna 2020.
Etenkin nuorten suosiota kerännyt Mamdani on linjaltaan lähellä puolueen vasemmistosiiven tunnettuja hahmoja, kuten useaan kertaan demokraattien presidenttiehdokkuutta hamunnutta Bernie Sandersia sekä newyorkilaista kongressiedustajaa Alexandria Ocasio-Cortezia. Molemmat ovat antaneet Mamdanille vahvan tukensa pormestarikisassa.
Demokraattien esivaalit kesäkuussa voittaneen Mamdanin suosio on kuitenkin nostanut esille juopaa demokraattipuolueen vasemman ja keskustaoikeistolaisen laidan välillä.
– Osa maltillisemmista demokraateista voi kaihtaa Mamdania tämän poliittisten näkökulmien vuoksi. Osalla syynä voi olla yksinkertaisesti se, että he eivät näe häntä kansallisella tasolla kilpailukykyisenä ehdokkaana, professori Kane sanoi AFP:lle.
Demokraattijohdolta kylmä vastaanotto
Valtaapitävien demokraattien piirissä tuen antamista Mamdanille on pantattu pitkään.
New Yorkin osavaltion demokraattikuvernööri Kathy Hochul kertoi New York Timesin syyskuussa julkaisemassa mielipidekirjoituksessa, että hän päätyi tukemaan pormestarikisassa Mamdania käytyään tätä ennen kuukausien ajan keskusteluja hänen kanssaan.
Hochul on ollut kriittinen etenkin Mamdanin ehdotukselle, jossa yli miljoona dollaria vuodessa tienaavien newyorkilaisten tuloverotusta kiristettäisiin kahdella prosenttiyksiköllä.
Kongressin edustajainhuoneen vähemmistöjohtaja Hakeem Jeffries antoi tukensa oman puolueensa ehdokkaalle vasta lokakuun lopulla, vain noin puolitoista viikkoa ennen vaaleja.
Senaatin demokraattien johtaja Chuck Schumer ei ole antanut julkisesti tukeaan Mamdanille. Newyorkilaissenaattori väisti perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa kysymyksen siitä, aikooko hän itse äänestää Mamdania kotikaupunkinsa pormestariksi.
– Minulla on hyvä suhde hänen kanssaan ja jatkamme keskustelemista, Schumer vastasi kysymykseen.
Kohukuvernööri yrittää paluuta
Pormestarikisassa Mamdanin suurin haastaja on kohuissa ryvettynyt 67-vuotias Andrew Cuomo, joka yrittää tehdä paluuta politiikkaan.
Cuomoa vastaan esitettiin vuosina 2020–2021 monia syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta. Hän erosi ahdistelukohun vuoksi New Yorkin kuvernöörin pestistä vuonna 2021.
Korruptiosyytösten keskellä ollut väistyvä demokraattipormestari Eric Adams on antanut tukensa Cuomon kampanjalle. Adams pyrki aluksi uudelle kaudelle Cuomon tapaan riippumattomana ehdokkaana, mutta jättäytyi pormestarikisasta syyskuun lopulla.
New York on ollut demokraattien vahvaa kannatusaluetta. Republikaanien ehdokkaana pormestarivaaleissa on 71-vuotias Curtis Sliwa. 1970-luvun lopulla Guardian Angels -katupartiotoiminnan New Yorkin metroissa aloittanut Sliwa esiintyy julkisuudessa edelleen katupartion jäsenten univormuun kuuluvaa punaista barettia käyttäen.