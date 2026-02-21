Itävallassa Alpeilla kaksi ihmistä on kuollut tänään lumivyöryissä.
Yhteensä maassa on kuollut seitsemän ihmistä perjantaina alkaneiden voimakkaiden lumisateiden jälkeen.
Tänä talvena Itävallan Alpeilla on ollut runsaasti kuolemaan johtaneita lumivyöryturmia. Lauantaina julkaistujen tuoreiden lukujen mukaan lumivyöryturmissa on kuollut tänä talvena yhteensä 24 ihmistä.
Lumivyöryalttiuden taustalla ovat muun muassa alkutalven runsaat lumisateet.
Helmikuun alussa myös kaksi suomalaista vapaalaskijaa kuoli lumivyöryssä Pohjois-Italian Etelä-Tirolissa.