Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että Suomen hallitus jakaa Tanskan näkemyksen Palestiinan tunnustamisesta.
Tanska on ilmoittanut olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan, kun tietyt panttivankien vapauttamiseen sekä Hamasiin ja palestiinalaishallintoon liittyvät ehdot täyttyvät.
Orpo kertoi asiasta vastauksessaan opposition välikysymykseen hallituksen Palestiina-politiikasta.
Orpon mukaan hallitukselle on selvää, että kahden valtion malliin kuuluu Palestiinan tunnustaminen, kun sen edellytykset täyttyvät. Palestiinan sitoutuminen rauhanomaiseen rinnakkaiseloon on tunnustamisen keskeinen edellytys.