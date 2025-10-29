Juuri nyt Avaa

Yhdysvallat kertoi viime viikolla asettavansa pakotteita Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille. Aiemmin myös Britannia kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yrityksiin.

Niillä ei odoteta olevan olennaista taloudellista vaikutusta.

– Niillä on jotain taloudellista vaikutusta, mutta se ei ole määrällisesti merkittävää, Malinen täsmentää.

Hän myös korostaa, että polttoaineen saatavuudesta ei tarvitse olla huolissaan. Pelkästään Nesteellä on yli 700 aseman verkosto, joka toimii jokaisessa Manner-Suomen kunnassa. Lisäksi Nesteellä on laaja kuljetuskapasiteetti.

Hän ei ota suoraan kantaa siihen, olisiko Neste mahdollisesti kiinnostunut Teboilin liiketoiminnoista.