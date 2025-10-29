Nesteen toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo, että yhtiö noudattaa pakotelainsäädäntöä pilkulleen. Tämä koskee hänen mukaansa sekä Yhdysvaltojen että Britannian määräämiä pakotteita.
Yhdysvallat kertoi viime viikolla asettavansa pakotteita Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille. Aiemmin myös Britannia kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yrityksiin.
Lukoil omistaa Suomessa toimivan Teboilin.
Viime viikolla STT uutisoi, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille.
Malinen vastasi keskiviikkona STT:n kysymykseen toimitusten keskeyttämisestä sanomalla, ettei kommentoi yksittäisten asiakkaiden asioita.
– Totean vain sen, että Neste noudattaa kansainvälisiä sanktiolakeja erittäin tarkkaan.
Neste kertoi keskiviikkoaamuna julkistamassaan osavuosikatsauksessa, että pakotteet, jotka kohdistuvat Venäjän öljy-yhtiöihin, vaikuttavat Nesteen Suomen-toimintoihin.