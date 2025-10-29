Nesteen toimitusjohtaja Heikki Malinen sanoo yhtiön noudattavan tarkasti pakotelainsäädäntöä.

STT uutisoi viime viikolla, että Neste on keskeyttänyt polttoainetoimitukset Teboilille.

Nesteen toimitusjohtaja Heikki Malinen ei halua vahvistaa tai kieltää tietoja, vaan sanoo yhtiön noudattavan tarkkaan pakotelainsäädäntöä.

– Neste noudattaa erittäin tarkasti kansainvälisiä sanktiolakeja, joten on selvää, että sen mukaan mennään.

– Emme lähde kommentoimaan yksittäisten asiakkaiden tai kilpailijoiden tilannetta, Malinen sanoo MTV Uutisten haastattelussa.

Yhdysvallat kertoi viime viikolla asettavansa pakotteita Lukoilille ja toiselle venäläiselle öljyjätille Rosneftille. Aiemmin myös Britannia kertoi asettavansa uusia Venäjä-pakotteita, jotka kohdistuvat samoihin yrityksiin. Lukoil omistaa Suomessa toimivan Teboilin.

– Neste on suuri toimija Suomen polttoaineen tukkumarkkinoilla, ja toimimme tietysti aina tasapuolisesti joka suuntaan, Malinen sanoo.

Malinen vakuuttaa, että polttoaineen saatavuus jatkuu hyvällä tasolla.

Lukoil kertoi maanantaina aikovansa myydä kansainvälisiä omistuksiaan. Syynä myyntiin ovat eräiden valtioiden yhtiötä vastaan asettamat pakotteet.

Malinen ei ota suoraan kantaa siihen, suunnitteleeko Neste ostavansa uusia toimintoja, tai laajentavansa verkostoaan

– Tilanne on hieman epäselvä ja nyt täytyy seurata, mitä lähiviikot ja -kuukaudet tuovat tulleessaan. Pääprioriteettimme on nyt omien asemien kehittäminen.

Tulos parani

Neste julkaisi tänään osavuosikatsauksensa. Tulos parani vuoden takaisesta.

Vertailukelpoinen käyttökate nousi 531 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 293 miljoonasta eurosta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli noin 4,5 miljardia euroa, johon matalammilla markkinahinnoilla oli vaikutusta.

Malinen on tyytyväinen tulokseen.

– Jalostamot toimivat suunnitelmien mukaan, myynti veti, ja markkina on alkanut parantua. Etenkin uusiutuvissa lentopolttoaineissa onnistuimme saamaan uusia myyntiennätyksiä. Lisäksi laaja tehostamisohjelma on edennyt suunnitelmien mukaan, Malinen listaa tuloksen kohenemisen syitä.