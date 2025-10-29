Nesteen tulos ennen veroja parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Nesteen tulos parani kolmannella vuosineljänneksellä.

– Kolmannella neljänneksellä tuloksemme parani suorituksen parantamisohjelmamme onnistuneen toteuttamisen sekä jalostamoidemme luotettavan ja turvallisen toiminnan ansiosta. Markkinaympäristö vahvistui Euroopassa, ja tuotteidemme kysyntä kasvoi, sanoo toimitusjohtaja Heikki Malinen osavuosikatsauksessa.

Vertailukelpoinen käyttökate nousi 531 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 293 miljoonasta eurosta. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli noin 4,5 miljardia euroa, johon matalammilla markkinahinnoilla oli vaikutusta. Viime vuoden vastaavana ajankohtana liikevaihto oli reilut 5,6 miljardia euroa.

Tulos ennen veroja parani viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Uusiutuvista yhä ylitarjontaa

Maailmankaupan ja geopolitiikan epävarmuus ja niiden vaikutus maailmantalouden näkymiin aiheuttavat epävakautta markkinoilla.

– Sekä uusiutuvien polttoaineiden että öljytuotteiden markkinat ovat herkkiä öljyn hintakehitykselle. Uusiutuvien polttoaineiden markkinoilla odotetaan olevan edelleen ylitarjontaa vuonna 2025, yhtiön osavuosikatsauksessa todetaan.

Yhtiö kertoo myös, että äskettäin ilmoitetut pakotteet, jotka kohdistuvat Venäjän öljy-yhtiöihin, vaikuttavat Nesteen Suomen-toimintoihin, mutta niillä ei odoteta olevan olennaista taloudellista vaikutusta.