Nelonen kommentoi Mira Luodin kokemaa seksuaalista väkivaltaa Julkkisselviytyjät-sarjassa

Nelosen televisiojohtajan Ville Toivosen mukaan kanava on käynyt läpi Mira Luodin kokemuksia Julkkisselviytyjät-ohjelman tuottaneen Warnerin kanssa.

Keskiviikkona 20. elokuuta Helsingin Sanomat uutisoi, että ohjelma, jossa muusikko Mira Luoti on kertomansa mukaan joutunut seksuaalisen väkivallan uhriksi, oli Nelosella vuonna 2017 esitetty Warnerin tuottama Julkkisselviytyjät-sarja.

Luoti kertoo asiasta Ylellä syyskuun alussa julkaistavassa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa. Siinä Luoti ei kuitenkaan kerro, mistä ohjelmasta on kyse.

MTV Uutiset tavoitti Nelonen Median televisiojohtajan Ville Toivosen asian tiimoilta. Toivonen kertoo Nelosen käyneen asiaa läpi tuotantoyhtiön kanssa ja sanoo, että tapahtumien kulkua on selvitetty. Hän vahvistaa, että kyseessä on syksyllä 2016 kuvattu Julkkisselviytyjät-ohjelma.

– Mediassa oli jo 2017 tietoa tuotannon ongelmista, mutta tarkemmat tiedot tapahtumista ovat tulleet tuotannolle jälkikäteen ja vähittäin, vasta ohjelman esittämisen jälkeen. Tuotantoyhtiö on käsitellyt asiaa, Toivonen kommentoi.

– Tämä on ikävä tapaus ja tuotantoyhtiö jatkaa asian käsittelyä. Meidän eettisissä ohjeissamme on nollatoleranssi kaikenlaista asiatonta käytöstä kohtaan ja edellytämme samaa myös yhteistyökumppaneiltamme.

Warnerin edustajat ovat kertoneet niin ikään Helsingin Sanomille käsittelevänsä asiaa.

Julkkisselviytyjät oli kotimainen seikkailuohjelma, jossa 40 suomalaista julkkista lähti kolmeksi päiväksi ja kahdeksi yöksi Espooseen Nuuksion kansallispuistoon ilman ruokaa ja yösijaa. Julkkikset osallistuivat ohjelmiin pareittain.

HS:n haastattelemien lähteiden mukaan Luoti vaikutti kuvauksissa toisinaan "itkuiselta".

Luodin parina ohjelmassa oli vapaaottelija Makwan "Maku" Amirkhani. HS:n lähteistä useampi myös sanoo Amirkhanin käytöksen olleen ajoittain aggressiivista. HS tavoitti Amirkhanin, mutta tämä kieltäytyi kommentoimasta asiaa. MTV Uutiset ei ole tavoittanut Amirkhania asian tiimoilta.

Nelonen Median Ruutu-suoratoistopalvelussa julkaistulla, Julkkisselviytyjät-ohjelmasta irrotetulla klipillä Amirkhani vaikuttaa turhautuneelta ja kiroilee runsaasti.

– Vituttaa niin kovaa, että mä en edes jaksa enää suuttua, Amirkhani sanoo ohjelmassa.

Amirkhani pahoitteli käytöstään tv-ohjelmassa Iltalehden haastattelussa tammikuussa 2017.

MTV Uutiset ei ole tavoittanut Mira Luotia kommentoimaan asiaa.