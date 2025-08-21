Julkkisselviytyjät-tuotantoyhtiö pyytää anteeksi: "Tässä epäonnistuimme vakavasti"

Warner Bros. International Television Production Finland -tuotantoyhtiö toteaa Instagramissa julkaisemassaan lausunnossa, ettei nollatoleranssi toteutunut Julkkisselviytyjien kuvauksissa.

Muusikko Mira Luoti kertoo syyskuussa Ylellä julkaistavassa PMMP keikalla: Ei enää ikinä -dokumentissa joutuneensa seksuaalisen väkivallan uhriksi tv-ohjelman kuvauksissa.

Helsingin Sanomat uutisoi keskiviikkona 20. elokuuta, että kyseessä oli Nelosella vuonna 2017 esitetty Warnerin tuottama Julkkisselviytyjät-sarja. Nelonen Median televisiojohtaja Ville Toivonen vahvisti asian torstaina myös MTV Uutisille.

Nyt Warner Bros. International Television Production Finland -tuotantoyhtiö kommentoi asiaa Instagramissa. Tuotantoyhtiön Instagram-tilillä julkaistussa lausunnossa kerrotaan, että ohjelman kuvausten tapahtumia on käyty läpi Luodin ja ohjelman tuotantotiimin kanssa.

– Ohjelmatuotantojen turvallisuus on meille ehdottoman tärkeää ja meillä on kaikkeen sen vaarantavaan käytökseen nollatoleranssi. On nyt selvää, että Julkkisselviytyjien kuvauksissa nollatoleranssi ei toteutunut, lausunnossa sanotaan.

– Tuotannon turvallisuusjärjestelyistä huolimatta emme pystyneet takaamaan kaikkien osallistujien turvallisuutta emmekä tarjoamaan riittävää tukea siinä vaiheessa, kun tapahtumat alkoivat selvitä. Tässä epäonnistuimme vakavasti, pyydämme sitä anteeksi, teksti jatkuu.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Yle kertoi aiemmin, että Luoti lukee dokumentissa ääneen sähköpostin, jossa tilanteelle ehdotetaan ratkaisua. Muusikolle tarjottiin ohjelmasta kolminkertaista palkkiota, ja Luoti kertoi suostuneensa siihen. Ylen mukaan Luoti maksettiin hiljaiseksi.

Warnerin lausunnossa sanotaan, että Luodille maksetun korvaussumman korotus "liittyi ensisijaisesti siihen, että kuvausten olosuhteet eivät vastanneet aiemmin sovittua palkkiota, ei julkisuudessa tällä viikolla käsiteltyihin tietoihin".



– Tavoitteemme on nyt varmistaa tapahtuneen asianmukainen käsittely sekä tukea asian esille tuonutta Mira Luotia. Uhria ei saa syyllistää missään olosuhteissa. Pyydämme rauhaa asian käsittelyyn ja selvittämiseen emmekä kommentoi asiaa enempää, Warnerin toimitusjohtaja Antti Väisäsen. allekirjoittama lausunto päättyy.