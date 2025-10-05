Jotkut kansan kestosuosikit pitävät erityisen vahvasti pintansa Jarkko Tammisen imitaatiorepertuaarissa.

Yksi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman yleisöön etsiytyneistä oli sunnuntaina 28. syyskuuta imitaattori Jarkko Tamminen, jolle on muodostunut jo syysperinteeksi tulla katsomaan vähintään yksi ohjelman suora lähetys.

Tamminen kertoi MTV Uutisille ennen lähetyksen alkua hänen perheensä suosikkien olleet Mira Luoti ja Anssi Heikkilä, jotka heidän ikäväkseen joutuivat kotimatkalle kisasta viikkoa aiemmin.

Muutoin Tammisen syysiltoja täyttävät tällä hetkellä Lauluilta-esitykset, jonka ensi-ilta oli edellisviikon perjantaina.

– Siitä tuli tämmöinen omaelämäkerrallinen tarina, missä esitän minulle tärkeitä kappaleita elämän varrelta ja kerron erinäköisiä tarinoita, ja on siellä imitaatiotakin joukossa.

Lauluiltojen tiimoilta Tamminen pääsee kiertämään eri paikkakunnilla, pienen kiertueen muodossa. Tamminen iloitsee, että ensimmäisten esitysten vastaanotto oli varsin hyvä.

Tamminen tunnetaan lukuisten hahmojen miehenä, ja hänen repertuaarinsa elää alinomaa kun uusia tulee mukaan. Yksi tuoreimmista lisäyksistä tuntuu kolahtaneen erityisellä tavalla yleisöön.

– Hauskaa on se, että Windows95man on kyllä sellainen, joka edelleenkin toimii.

Myös poliittiset hahmot, kuten Donald Trump ja Alexander Stubb tuntuvat toimivan aina. Myös yksi vanha kestosuosikki on TTK:stakin tuttu Jorma Uotinen, jota Tamminen näytti pystyvänsä imitoimaan häkellyttävällä tavalla.

– Jormahan ei tänään tipu, paitsi ehkä tuolilta. Jormaa kannustetaan myös tänä iltana, Tamminen nauroi.

Yllä olevalla videolla Jarkko Tamminen kertoo, mikä erityisesti iskee yleisöön tällä hetkellä ja muuntautuu yhdessä silmänräpäyksessä itse Jorma Uotiseksi.