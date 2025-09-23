Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta sunnuntaina pudonneen Mira Luodin ja Anssi Heikkilän kohtalo puhuttaa Töllötuomareita.
Tanssii Tähtien Kanssa -kauden ensimmäiset pudotukset ovat kirvoittaneet kiivaitakin somekommentteja.
Etenkin ohjelman tuomareilta suistutusta saaneiden Mira Luodin ja Anssi Heikkilän lähtö oli monille järkytys.
Lue lisää: Somessa ällistyttiin TTK:n sokkipudotuksesta: "Onko tämä vitsi?"
Julkisuudessa on spekuloitu Luodin aiemman tanssitaustan vaikutusta äänestystulokseen.
Toisaalta taas paria pidettiin niin varmana jatkoon menijänä, ettei paria äänestetty tästä syystä tarpeeksi.
MTV:n Töllötuomarit paljastavat kuitenkin kulisseista seikan, joka saattoi ratkaista Luodin ja Heikkilän taipaleen.
