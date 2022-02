Neljä yrittäjää kertoo, kuinka astrologina ja tarot-tulkitsijana voi tulla toimeen: "Pystyn tekemään yhden tulkinnan päivässä"

Anne Sundell on toiminut päätoimisena astrologina viisi vuotta. Kiinnostus syttyi 1990-luvulla astrologian kurssilla, jonka vetäjänä toiminut astrologi osasi selittää Sundellille asioita, joita kukaan muu ei voinut tietää hänestä.

– Silloin mielenkiintoni kasvoi ja aloin miettiä, mikä tämä systeemi on ja miten se toimii, Sundell kertoo.

Videoiden kautta tarot-tulkitsijaksi

Freelancenäyttelijänä ja tyylivalmentajana toimiva Meeri Toivonen on vielä suhteellisen tuore tarot-tulkitsija. Sivutoimisena yrittäjänä hän on työskennellyt elokuusta 2021 lähtien.

Tulot kerääntyvät useasta lähteestä

Sosiaalinen media on ollut otollinen alusta myös uusien astrologien ja tarot-tulkitsijoiden suosion kasvatukseen. Alan yrittäjät joutuvat kuitenkin keräämään tuloja useasta eri lähteestä.

Hintahaarukka haastateltavien astrologien ja tarot-tulkitsijoiden palveluissa on noin 50 eurosta 170 euroon. Astrologeille ja tarot-tulkitsijoille kertyy tuloja myös koulutuksista, workshopeista ja muista henkisen hyvinvoinnin palveluista. Esimerkiksi tarot-tulkintoja voidaan haluta polttareihin tai työpaikan tilaisuuksiin.

– Tulkintojen tekeminen on raskasta, koska otan voimakkaasti vastaan asiakkaan energiat. Pystyn tekemään yhden tulkinnan päivässä, Haltsonen kertoo.

Koulutus nostaa hintoja

Astrologin ammatti on Suomessa vielä suhteellisen nuori, vaikka jotkut ovatkin toimineet alalla jo 30 vuotta.

Palveluiden hinnoittelut perustuvat yleensä tulkintatyyleihin, tekniikoihin ja astrologin koulutukseen. Suomessa tällä hetkellä pisin astrologin koulutus, Sielun matkalla, kestää kolme vuotta. Aikaisemmin sairaanhoitajana työskennellyt Sundell on yksi koulutusohjelman perustajista. Myös Haltsonen kertoo osallistuneensa Sielun matkalla -koulutukseen ja pitää tärkeänä koulutuksen eettisyyttä.

Sundellin mukaan astrologin ammatilla on Suomessa mahdollista tienata ja tulla toimeen. Työ on yrittäjän työtä eli mitä enemmän tekee töitä, sitä paremmin on mahdollista tienata.