Ennustaja piirsi kuvan tulevasta sielunkumppanista – Rachel testasi ilmiötä ovelasti: "Maksoin toisellekin ennustajalle"

Somekansa tilaa piirroksia sielunkumppaneista

The Verge -julkaisuu kirjoittava Makena Kelly päätti testata ilmiötä, joka saavutti suosiota kesällä 2020.

– Ennustaja kertoi periaatteessa kaikkea, mitä halusinkin kuulla! Mies on "tyylikäs", löydän "luksuselämän" hänen kanssaan. "Hän on eloisa ja selvästi se muutos, jota kaipaat elämääsi". Valitettavasti en kuitenkaan tapaa tätä miestä vielä 18 kuukauteen, Makena kuvaili saamaansa tekstiä.

Rachel tilasi kaksi kuvaa – näin kävi

Rachel tilasi aluksi kuvan yhdeltä ennustajalta. Kuvan miehellä on puolipitkä tukka ja leveähkö nenä.

Piirroksissa tämä samankaltaisuus

Moni somettaja on kehottanut "sielunkumppaninsa" kuvaa muistuttavia henkilöitä ottamaan yhteyttä. Piirroksissa on kuitenkin hämmentäviä yhteneväisyyksiä: moni unelmamies vaikuttaisi valitsevan parturissa saman hiusmallin, jossa sivut on leikattu lyhyiksi, mutta pääliosa jätetty pitkäksi.