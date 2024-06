Elina sairastui jo pikkutyttönä ultraharvinaiseen tautiin – Suomessa vain muutama kohtalotoveri

Soisalon vinkit: Älä tee olettamuksia ulkonäön perusteella Toivoisin jokaisen terveen ottavan huomioon, että kaikki sairaudet eivät näy päällepäin. Ethän siis tee olettamuksia kenenkään ulkonäön perusteella.

On hyvä tiedostaa, että eri sairauksien takia ihmisillä voi olla käytettävissään eri määrä voimavaroja. Henkilö saattaa myös jossain tilanteessa tarvita apua, apuvälinettä tai mahdollisuuden levätä.

Terveenä voit tarjoutua auttamaan, mutta on tärkeää kysyä ensin, tarvitseeko henkilö apua.

Toivon terveiltä myös ymmärrystä sitä kohtaan, että sairaan toimintakyky voi vaihdella rajustikin eri päivien välillä. On parempi kysyä kuin tehdä olettamuksia.