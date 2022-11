Yksi oire kuvausreissulla havahdutti, brittijuontajalla todettiin keuhkosyöpä – myös nämä neljä merkkiä voivat viestiä vaarallisesta sairaudesta

Englantilainen tv-juontaja Jonnie Irwin, 48, paljastaa sairastavansa parantumatonta syöpää Hello -lehden haastattelussa. Irwinin mukaan keuhkosyöpä on levinnyt jo aivoihin.

Lääkkeet ja kemoterapia ovat kuitenkin auttaneet pidentämään Irwinin elinaikaa samalla, kun mies on jatkanut töiden tekoa kuntonsa mukaan.

– En tiedä, kuinka paljon aikaa minulla on jäljellä, mutta yritän pysytellä positiivisena, ja asenteeni on se, että elän syövän kanssa, en kuole siihen.

Vain pieni ryhmä ihmisiä on tiennyt hänen diagnoosistaan, mutta nyt brittijuontaja on halunnut puhua sairaudestaan avoimesti. Mies toivoo inspiroivansa ihmisiä ottamaan kaiken irti jokaisesta päivästä.

Irwinillä on vaimonsa Jessican, 40, kanssa kolme poikaa: 3-vuotias Rex ja 2-vuotiaat kaksoset Rafa ja Cormac .

Irwin sanoo, että siinä missä joillain hänen asemassaan olevilla ihmisillä on toivomuslistoja asioista, joita tehdä ennen kuolemaan, hän itse haluaa vain tehdä niin paljon kuin hän perheensä kanssa voi.

Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä – tupakointi tavallisin aiheuttaja

Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä, ja Irwinin kotimaassa Englannissa keuhkosyöpä aiheuttaa eniten syöpäkuolemia. Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivusto kertoo, että Suomessa keuhkosyöpään sairastuu vuosittain 2800 suomalaista, ja se on Suomessakin kolmen yleisimmän syövän joukossa niin naisten kuin miestenkin keskuudessa.

Keuhkosyöpä on ensisijaisesti iäkkäiden ihmisten tauti, sillä vain 10 prosenttia keuhkosyövistä todetaan alle 60-vuotiaille. Paikallinen keuhkosyöpä on mahdollista hoitaa, mutta levinneen keuhkosyövän ennuste on tavallisesti huono. Tämän vuoksi onkin tärkeää saada diagnoosi ajoissa.