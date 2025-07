Milla Madetoja sairastui syöpään

Milla Madetoja kertoo Instagram-julkaisussaan, että sai helmikuussa syöpädiagnoosin.

Ylen uutisankkuri Milla Madetoja, 43, kertoo Instagramissa sairastuneensa leukemiaan.

– Puoli vuotta sitten elämäni muuttui täysin - helmikuun alussa minulla todettiin akuutti leukemia. Samana päivänä, kun täytin 43, asettauduin sairaalaan ja aloitettiin hoidot, Madetoja kirjoittaa julkaisussaan.

Terveyskylä-verkkosivuilla kerrotaan, että akuutti leukemia on pahanlaatuinen veren valkosolujen syöpä, joka etenee nopeasti.

Madetoja kertoo julkaisussaan, että kevään ajan kestäneet hoidot sujuivat hyvin ja suunnitellusti.

– Elämänpaloni on valtava, se syntyi hädästä, nousi surusta ja pelosta. Mua on mankeloitu ja moukaroitu, mutta myös uudeksi kasattu, Madetoja kirjoittaa.



– Hoidot ovat nyt takana, olen hyvin luottavainen ja mulla on mitä väkevin toivo. Suurin niistä on rakkaus, hän päättää tekstinsä.