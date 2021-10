Näyttelijä Sari Siikander joutui valtaviin talousvaikeuksiin – luopui kodistaan ja muutti tyttärensä kanssa mökille: "Oli todella hirveä shokki"

– Elämä siellä on hirveän paljon yksinäisempää rauhallisempaa ja luontoläheisempää. Mökki on ollut minulle sellainen paikka, missä stressi laskee.

Kulttuurialan kriisi tuo arvottomuuden tunnetta

– On joutunut paljon pohtimaan sitä, mikä tässä yhteiskunnassa on kulttuurin merkitys. Arvottomuuden tunne tulee siitä, miten meidän koko alaa on kohdeltu. Silti haluan uskoa, että kulttuurilla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

– Osa on lähtenyt opiskelemaan jotain toista alaa. Ihmiset yrittävät rämpiä. En vielä suostu luovuttamaan minun unelma-ammatistani. Toivon, että kaikki aukeaa ja normalisoituu mahdollisimman pian. Se valo on näkyvissä ensi keväänä teatterin puolelta.

Me too-kampanjalla suuri merkitys

Kulttuurialalla on muutenkin nähty muutoksia viime vuosien aikana. Me too -kampanja avasi valtavia valtarakenteita. Siikander haluaa muistuttaa, että seksuaaliseen häirintään liittyvät asiat ovat vain murto-osa koko Me too -liikkeestä.