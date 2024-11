Naton puolustusmenotavoitteen nosto näyttää todennäköiseltä – tältä näyttää Suomen tilanne lähivuosina

Hävittäjähanke näkyy menoissa

Häkkänen: Kaksi prosenttia ei riitä

Kalliita kalustohankintoja tulossa

Bkt-mittatikku ei Suomelle ihanteellinen

– Erilaisia tapoja mitata puolustuskykyä on ideoitu paljon, ja tällainen karkea kvantitatiivinen mittari on ehkä paras, mitä on keksitty. Se on poliittisesti vakiintunut, ja siitä on tullut tällainen symboli, sanoo Pesu.