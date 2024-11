Naton puolustusmenotavoite tulee nousemaan, arvioi Häkkänen MTV:lle – asia "vähän virallisemmin" pian pöydälle

Epävirallisia keskusteluja aiheesta on käyty jo yli vuoden ajan, mutta virallisesti aihe voi nousta keskusteluihin jo helmikuussa Nato-maiden puolustusministerien kokouksessa.

– Naton puolustusministerikokouksissa on käynyt ihan selväksi, että maailma muuttuu vaarallisemmaksi. Venäjä tiivistää yhteistoimintaa liittolaistensa kanssa, joten Naton puolustuksen vaatimustaso tulee kasvamaan. Ja se käytännössä johtaa myös siihen, että määrärahan taso tulee jollain aikavälillä varmaankin kasvamaan.

"Euroopan otettava vastuuta"

Natossa on 32 jäsenmaata, joista 23 jäsenmaata yltää tavoitteeseen, Suomi mukaan lukien.

Esimerkiksi Saksa sen sijaan on ylittämässä tavoitteen tänä vuonna ensimmäistä kertaa sitten 1990-luvun.

Yhdysvaltojen presidentiksi palaavan Donald Trumpin vaalivoiton jälkeen Suomessa on esitetty arvioita, joiden mukaan olisi varauduttava puolustusmenojen nostamiseen.

Häkkäsen mukaan keskustelua on kuitenkin käyty jo pidempään, ja Euroopan on joka tapauksessa panostettava nykyistä enemmän puolustukseen.

– Se [päätös] on riippumaton Yhdysvaltain tuoreesta vaalituloksesta, eli Euroopan pitää joka tapauksessa ottaa vahvempaa roolia. Nyt keskustelu on kiihtynyt, ja osin siihen vaikuttaa se, että Yhdysvalloilla on yhä enemmän sitoumuksia Lähi-idässä ja Aasiassa.