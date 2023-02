Eläköitynyt kenraali: Suomen ei tarvitsisi täyttää puolustusmenojen Nato-tavoitetta

Naton tavoitteena on, että sen jäsenmaat käyttäisivät puolustukseen kaksi prosenttia bkt:sta. Prikaatikenraali evp. Juha Pyykönen ei pidä kahden prosentin tavoitetta erityisen terveenä laskentaperusteena.

– Sehän on Nato-suositus, eikä sitä moni muukaan maa täytä. Kun meillä on kustannustehokas järjestelmä, niin sehän on meidän ansiotamme. Ei meitä pidä siitä rangaista, että joutuisimme maksamaan enemmän keinotekoisesti, Pyykönen sanoo.