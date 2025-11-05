Maailmankaikkeuden toiselta laidalta löytyi kaikkien aikojen kirkasvalolamppu.

Tutkijat ovat havainneet supermassiivisesta mustasta aukosta lähtöisin olevan voimakkaimman koskaan nähdyn energianpurkauksen. Purkaus vaikuttaa syntyneen, kun supermassiivinen musta aukko repi ja nielaisi liian lähelle eksyneen valtavan tähden.

Tutkijoiden mukaan purkaus oli voimakkaimmillaan 10 biljoonaa kertaa kirkkaampi kuin Aurinko. Sen aiheutti musta aukko, jonka massa on noin 300 miljoonaa kertaa Auringon massa.

Musta aukko sijaitsee kaukaisessa galaksissa noin 11 miljardin valovuoden päässä Maasta.

Valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa – noin 9,5 biljoonaa kilometriä.

Mustat aukot ovat poikkeuksellisen tiheitä kohteita, joiden painovoima on niin voimakas, ettei edes valo pääse niistä pakoon.

Useimpien galaksien keskellä uskotaan olevan sellainen.

Poikkeuksellinen kooltaan

Tutkimuksessa tarkasteltu kohde on mustaksikin aukoksi massiivinen – paljon suurempi kuin esimerkiksi Linnunradan keskellä oleva musta aukko, jonka massa on noin 4 miljoonaa kertaa Auringon massa.