Maailmankaikkeuden toiselta laidalta löytyi kaikkien aikojen kirkasvalolamppu.
Tutkijat ovat havainneet supermassiivisesta mustasta aukosta lähtöisin olevan voimakkaimman koskaan nähdyn energianpurkauksen. Purkaus vaikuttaa syntyneen, kun supermassiivinen musta aukko repi ja nielaisi liian lähelle eksyneen valtavan tähden.
Tutkijoiden mukaan purkaus oli voimakkaimmillaan 10 biljoonaa kertaa kirkkaampi kuin Aurinko. Sen aiheutti musta aukko, jonka massa on noin 300 miljoonaa kertaa Auringon massa.
Musta aukko sijaitsee kaukaisessa galaksissa noin 11 miljardin valovuoden päässä Maasta.
Valovuosi on matka, jonka valo kulkee vuodessa – noin 9,5 biljoonaa kilometriä.
Mustat aukot ovat poikkeuksellisen tiheitä kohteita, joiden painovoima on niin voimakas, ettei edes valo pääse niistä pakoon.
Useimpien galaksien keskellä uskotaan olevan sellainen.
Poikkeuksellinen kooltaan
Tutkimuksessa tarkasteltu kohde on mustaksikin aukoksi massiivinen – paljon suurempi kuin esimerkiksi Linnunradan keskellä oleva musta aukko, jonka massa on noin 4 miljoonaa kertaa Auringon massa.
Tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys purkaukselle on, että suuri tähti joutui mustan aukon vetovoiman piiriin.
Kun tähden aine saavuttaa mustan aukon niin sanotun tapahtumahorisontin, seurauksena on energiapurkaus.
Tutkijat arvioivat, että tähti oli vähintään 30 kertaa, mahdollisesti jopa 200 kertaa, Auringon massainen. Se saattoi kuulua tähtijoukkoon, joka kiersi mustaa aukkoa, ja joutui liian lähelle jonkin toisen kohteen aiheuttaman vuorovaikutuksen seurauksena.
– On todennäköistä, että tähti törmäsi alkuperäisellä radallaan johonkin massiivisempaan kohteeseen, joka käytännössä sysäsi sen mustaan aukkoon, sanoi Caltechin tähtitieteilijä Matthew Graham, tutkimuksen pääkirjoittaja, jonka työ julkaistiin tiistaina Nature Astronomy -lehdessä.
– Tähti joutui paljon elliptisemmälle radalle, joka toi sen paljon lähemmäs supermassiivista mustaa aukkoa – liian lähelle, kuten kävi ilmi.
Tähti spagettisoitui
Supermassiivisten mustien aukkojen ympärillä on kaasusta ja pölystä koostuva kiekko, joka vetäytyy sisäänpäin painovoiman vaikutuksesta.
– Olipa syy mikä tahansa, tähti ajautui niin lähelle mustaa aukkoa, että se spagettisoitui – eli venyi pitkäksi ja ohueksi, kun mustan aukon painovoima voimistui lähellä sen pintaa.
– Tämä aine kiertyi mustan aukon ympärille ja putosi sisään, kuvaili tähtitieteilijä ja tutkimuksen toinen kirjoittaja K.E. Saavik Ford New Yorkin City Universitystä.
Kirkas purkaus syntyi, kun tähden repeytynyt kaasu kuumeni ja alkoi säteillä pudotessaan kohti tuhoa.
Tutkijoiden mukaan tuhoutunut tähti oli poikkeuksellisen massiivinen.
– Näin massiiviset tähdet ovat harvinaisia, koska pienempiä tähtiä syntyy useammin ja hyvin massiiviset tähdet elävät lyhyen elämän, Ford sanoi.
Tutkijat epäilevät, että mustan aukon lähellä kiertävät tähdet voivat kasvaa epätavallisen suuriksi vetämällä puoleensa mustan aukon ympärillä kiertävää ainetta.
Purkaus jatkuu yhä
Purkausta havaittiin teleskoopeilla Kaliforniassa, Arizonassa ja Havaijilla.
Tutkijat harkitsivat myös muita mahdollisia selityksiä, kuten tähden räjähdystä elinkaarensa lopussa, mustasta aukosta ulospäin suuntautuvaa ainesuihkua tai gravitaatiolinssi-ilmiötä, joka olisi voinut saada himmeämmän tapahtuman näyttämään voimakkaammalta.
Mikään näistä ei kuitenkaan sopinut havaintoihin.
Koska valolla kestää kauan kulkea, kaukaisia tapahtumia tarkkaillessaan tähtitieteilijät katsovat ajassa taaksepäin varhaisempaan maailmankaikkeuden aikakauteen.
Purkaus kirkastui havaintojen aikana 40-kertaiseksi, ilmeisesti kun yhä enemmän tähden ainetta putosi mustaan aukkoon, ja saavutti huippunsa kesäkuussa 2018. Se oli 30 kertaa kirkkaampi kuin mikään aiemmin havaittu mustan aukon purkaus.
Purkaus jatkuu yhä, mutta sen kirkkaus hiipuu, ja koko prosessin arvioidaan kestävän noin yksitoista vuotta.