Nyt menee kiinnostavaksi: Miljardien kilometrien päässä, aurinkokunnan laidalla meri? Onko siellä elämää?

Nasan New Horizons -luotaimen lähettämän tiedon analysoinnissa on nyt huomattu, että kääpiöplaneetta Pluton jäisen pinnan alla saattaa velloa meri, joka ympäröi kivistä ydintä. Tutkimuksesta uutisoi Science News .

Yhtenä vaihtoehtona on, että Pluto on saanut ns. ”lämpimän lähdön”, jolloin sen pinnalla olisi ollut pitkään nestemäistä vettä. Tällöin planeetan pinnalla pitäisi näkyä meren pinnan jäätymisestä aiheutuvan laajenemisen synnyttämiä halkeamia. Ja juuri tällaisia muodostelmia näkyy New Horizonsin vuonna 2015 Plutosta nappaamissa kuvissa.