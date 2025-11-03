Uusi tietoliikennesatelliitti tarjoaa jatkossa laajemmat yhteydet Intiaan.
Intia lähetti toistaiseksi painavimman tietoliikennesatelliittinsa kiertoradalle. CMS-03 laukaistiin matkaan sunnuntaina Sriharikotan avaruuskeskuksesta, kertoo Intian kansallinen avaruusjärjestö (ISRO).
Noin 4400 kilon painoinen satelliitti tarjoaa jatkossa laajemmat tietoliikenneyhteydet Intiassa, ISRO kertoo.
– Satelliitti injektoitiin tarkasti spesifille kiertoradalleen, avaruusjärjestön johtaja V. Narayanan kuvailee laukaisua.
Katso komea laukaisu videolta.
Lähde: Reuters