Apollo 13 -lennon komentaja James Lovell on kuollut – selvisi räjähdyksestä avaruudessa

Apollo 13 -lennon komentaja James "Jim" Lovell on kuollut 97-vuotiaana, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.

Lovell teki urallaan kaikkiaan neljä avaruuslentoa, ja hän vietti kaikkiaan yli 715 tuntia avaruudessa, enemmän kuin kukaan muu astronautti.

Ylivoimaisesti tunnetuin lento oli Apollo 13 -aluksella huhtikuussa 1970. Lovellin oli määrä laskeutua kuun pinnalle Fred Haisen kanssa, mutta jo menomatkalla 13. huhtikuuta aluksen happisäiliössä räjähti. Tämä muutti suunnitelmat selviytymistaisteluksi. Miehistön onnistui kiertää kuu ja palata takaisin maahan 17. huhtikuuta.

Kyseisestä lennosta tehtiin vuonna 1995 Tom Hanksin tähdittämä menestyselokuva Apollo 13.

Lovell oli myös ensimmäisen kuuhun laskeutuneen lennon varamiehistön komentaja. Jos sitä ennen hän toimi ohjaajana ensimmäisellä Kuun ympäri onnistuneella miehitetyllä avaruuslennolla, Apollo 8:lla joulukuussa 1968.