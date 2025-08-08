Apollo 13 -lennon komentaja James Lovell on kuollut – selvisi räjähdyksestä avaruudessa

James Lovell aop 2025
Julkaistu 08.08.2025 22:28
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Apollo 13 -lennon komentaja James "Jim" Lovell on kuollut 97-vuotiaana, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasa.

Lovell teki urallaan kaikkiaan neljä avaruuslentoa, ja hän vietti kaikkiaan yli 715 tuntia avaruudessa, enemmän kuin kukaan muu astronautti.

Ylivoimaisesti tunnetuin lento oli Apollo 13 -aluksella huhtikuussa 1970. Lovellin oli määrä laskeutua kuun pinnalle Fred Haisen kanssa, mutta jo menomatkalla 13. huhtikuuta aluksen happisäiliössä räjähti. Tämä muutti suunnitelmat selviytymistaisteluksi. Miehistön onnistui kiertää kuu ja palata takaisin maahan 17. huhtikuuta.

Kyseisestä lennosta tehtiin vuonna 1995 Tom Hanksin tähdittämä menestyselokuva Apollo 13.

Lovell oli myös ensimmäisen kuuhun laskeutuneen lennon varamiehistön komentaja. Jos sitä ennen hän toimi ohjaajana ensimmäisellä Kuun ympäri onnistuneella miehitetyllä avaruuslennolla, Apollo 8:lla joulukuussa 1968.

Lisää aiheesta:

Ikonisen Earthrise-kuvan ottanut astronautti William Anders on kuollut pienkoneturmassaSpaceX-yhtiön Starship laukaistiin koelennolle – katosi Maan ilmakehässäHistoriallista Apollo 8 -avaruuslentoa johtanut astronautti Frank Borman on kuollutApollo 11 -kuulento lähti matkaan 50 vuotta sitten – historiallisen lennon miehistö osallistuu juhlallisuuksiin tänäänKuulennon vaikeinta tehtävää ei voitu testata etukäteen – presidentti Nixonille kirjoitettiin muistopuhe loukkuun jääneille kuukävelijöille: "Nämä urheat miehet tietävät, ettei heidän pelastamisensa ole mahdollista"30 vuotta Challenger-avaruussukkulan räjähdyksestä – NASA muistelee traagista onnettomuutta
AvaruusNASAKuuYhdysvallatKuolemantapauksetUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Avaruus