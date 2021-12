Nancyn "hautajaisia varten" kuvatut videot naurattavat TikTokissa – miljoonia katselukertoja

Nancy Neel asuu miehensä kanssa Alaskan Sitkassa. Kahden lapsen äiti Nancy on viime aikoina innostunut videoiden teosta TikTokiin ja on ottanut osaa monenlaisiin erilaisiin videohaasteisiin ja -trendeihin. Videoiden jakaminen on Nancylle tapa pysyä myös yhteydessä ystäviinsä, joita ei ole pystynyt näkemään yhtä usein kuin ennen.

Ideoita nainen kertoo saavansa vain selailemalla sitä, mitä TikTok milloinkin hänelle suosittelee.

Eräs toistuva teema Nancyn videoissa on idea, jossa hän kuvaa itseään ikään kuin hänen miehensä Josh kuvaisi romanttisia videoita vaimostaan. Videoista tajuaa, että Nancy kuvaa niitä todellisuudessa itsekseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Videoissa leikitellään ajatuksella, että niitä voisi esittää Nancyn hautajaisissa jonakin päivänä. Videoissa kerrotaan, että Nancy joutuu kuvaamaan itseään, koska hänen aviomiehensä ei koskaan kuvaa häntä.

Ensimmäinen Nancyn kuviteltuja hautajaisia varten kuvattu video lähti yhdessä yössä leviämään kulovalkean tavoin. Tänä päivänä sen on nähnyt jo hulppeat 17,5 miljoonaa ihmistä TikTokissa. Sen menestyksen jälkeen Nancy on kuvannut saman teeman mukaisesti lukuisia lyhyitä videoita, joista monia on myös katsottu miljoonia kertoja.

Voit katsoa, millaisia Nancyn videot ovat artikkelin yllä olevalta videolta.

Aviomiehen apu ei kelpaa

Videoiden ideat ovat yksinkertaisia ja toteutustavat yksinkertaisen kotikutoisia.

– Katselen vain kodissani asioita ja paikkoja, jossa voisin saada videot näyttämään realistisilta, Nancy toteaa paikallismedian haastattelussa.

Josh on yrittänyt hypätä mukaan vaimonsa menestykseen.

– Olen yrittänyt tarjota apuani, että voisin kuvata videoita hänelle, mutta hän haluaa jatkaa videoiden tekemistä omalla tyylillään, Josh kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Nancy uskoo, että hänen videoidensa salaisuus on siinä, että ne ovat hauskoja, mutta myös samaistuttavia. Hän on videoinut myös making of -tyylisiä videoita, joista näkee, että Nancy todellakin tekee kaikki videonsa yksin. Josh ei todellakaan auta. Jos esimerkiksi videolla näkyy jokin ylimääräinen käsi, on se usein nuken käsi, eikä ole siis aito.

– Kysyin myös mieheltäni, että onko hänellä oikeasti vastaavanlaisia spontaaneja videoita minusta, eikä hänellä todellakaan ollut. Mielestäni se tekee tästä kaikesta vielä hauskempaa, Nancy kertoo.

Kun video lähtee leviämään viraalina, yksi lieveilmiö on negatiiviset kommentit. Ilkeistä viesteistä Nancy ei kuitenkaan jaksa välittää.