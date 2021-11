Viisilapsisen uusperheen asumisratkaisu kerää ylistystä – elävät yhdessä, mutta erillään

Kanadalainen perheenäiti Shelley Hunt ja hänen kumppaninsa Peter Verge ovat saaneet sosiaalisessa mediassa kovasti ylistystä sen jälkeen, kun he kertoivat TikTokissa uusperheensä asumisjärjestelyistä: Kummallakin on lapsineen omat huoneistot samassa talossa.

Kahden lapsen äiti Shelley kertoo BuzzFeed-sivustolle , että he päätyivät tällaiseen asumisjärjestelyyn siinä vaiheessa, kun olivat seurustelleet vasta vähän aikaan. Molemmat etsivät tuolloin itselleen asuntoa. Peterillä on kolme lasta.

Täysin yhteinen asunto suhteen alussa ei tuntunut järkevältä

Täysin yhteisen asunnon hankkiminen ei tuntunut Shelleystä ja Peteristä vielä suhteen alkumetreillä fiksulta. Niinpä he päätyivät hankkimaan sellaisen kämpän, jossa kummankin oli mahdollista olla myös erillään omien lastensa kanssa. Siitä pitäen he ovat asuneet tässä kahden huoneiston asunnossaan.

Yhteisenä vain käytävä ja pyykkitupa

Kummassakin huoneistossa on keittiö ja olohuone. Shelleyn huoneistoon kuuluu kaksi makuuhuonetta ja kylpyhuone. Peterin puolella on kolme makuuhuonetta ja kaksi kylpyhuonetta. Ainoat yhteistilat asunnossa ovat käytävä ja pyykkitupa.

Asuntojärjestely on tuonut etua perhekuvioon

– Minusta on hienoa, miten he ottivat omakseen tällaisen ei-niin-perinteisen järjestelyn ja nauttivat siitä.

Shelleyn ensimmäistä asumisjärjestelyistä kertovaa videota on katsottu yli viisi miljoonaa kertaa. Pariskunta on saanut sosiaalisessa mediassa runsaasti positiivista palautetta. Shelley uskoo sen kertovan siitä, että epätavallisemmista perherakenteista on tulossa normaalimpaa. Hänestä tämä on erittäin hyvä asia.