Matilda, 21, vie Maajussi-Antilta jalat alta ensitreffeillä: "Tuntuu kuin sydän olisi saanut sähköstartin"

Maajussi-Antti hykertelee pikatreffien jälkeen.

Maajussille morsian -ohjelman 18. kausi pyörähtää käyntiin 25. elokuuta käyntiin keväällä nähdyllä esittelyjaksolla. MTV Katsomo+ -palvelussa nähdään maanantaina lisäksi kaksi seuraavaa jaksoa.

Kolmannessa jaksossa maajussit ovat tehneet tarkkaan valintansa ja kirjeiden lomasta poimitut ehdokkaat ovat matkanneet kartanolle tapaamaan maajussejaan.

Maajussi-Antti pääsee heti pikatreffeille, jotka eivät jätä miestä kylmäksi. Hän tapaa 21-vuotiaan Matildan, joka tuntuu vievän miehen sydämen heti ensi silmäyksellä.

– Päällimmäinen olo oli kyllä sellainen tosi lämmin tunne. Tuntuu, että pitää lähteä äkkiä nukkumaan, että olisi nopeasti huominen ja pääsisi taas tutustumaan lisää, Antti kuvailee tunnettaan pikatreffien jälkeen.

– Kyllä tässä on sitä jotain. Vähän tuntuu kuin sydän olisi saanut sähköstartin, Antti hykertelee.

23-vuotias Antti pitää yllä yhdessä vanhempiensa kanssa Kestilässä sijaitsevaa kotitilaansa. Hän kuvailee olevansa hyvin puhelias kaveri, jolla jutunjuurta löytyy, mutta toisaalta hän on myös todella herkkä.

Kumppanissa Antti arvostaa avoimuutta sekä positiivista elämänasennetta ja hyväntuulisuutta.

– Kaipaisin semmoista parisuhdetta, missä jaetaan ne omat ilot ja surutkin, kun niitä kuitenkin jokaiselle tulee. Itselle luottamus ja se, että toisesta tykkää ja välittää ja vähän odottaakin aina sitä, että toisen näkee, niin kyllä se on se, mitä itse toivoisin siltä omalta parisuhteelta.