Suomessa sairastuu vuosittain syöpään noin 150 alle 16-vuotiasta lasta ja noin 80 15–19-vuotiasta nuorta.

Maailman syöpäpäivää vietetään 4. helmikuuta.

Lasten ja nuorten yleisimmät syövät poikkeavat selkeästi aikuisten syövistä, kertoo Sylva Ry.

Siinä missä aikuiset sairastuvat eniten eturauhas- ja rintasyöpiin sekä paksu- ja peräsuolisyöpiin ja keuhkosyöpiin, ovat leukemiat, aivokasvaimet, imusolmukesyövät ja tukikudossyövät lasten ja nuorten yleisimmät syöpätyypit

Leukemiat ovat lasten yleisin syöpä

Leukemia eli verisyöpä on Sylva ry:n mukaan lasten yleisin syöpä. Suomessa siihen sairastuu vuosittain noin 50 lasta, joista suuri osa on alle 5-vuotiaita.

Leukemiassa ei muodostu yksittäistä kasvainta kuten muissa syöpämuodoissa, vaan syöpäsoluja on kiertävässä veressä ja luuytimessä, kertoo Duodecim.

Leukemioiden oireet ovat moninaisia ja siksi niitä on hankala diagnosoida.

Tavallisimmat oireet ovat väsymys, luukivut, verenvuodot ja sitkeät tulehdukset.

Vuosittain lähes 40 aivokasvainta

Lapsuusiän toiseksi yleisin syöpä ovat aivokasvaimet. Vuosittain Suomessa todetaan noin neljäkymmentä uutta lasten aivokasvainta.

Aivokasvaimen oireet riippuvat siitä, missä kasvin sijaitsee ja mitä aivoaluetta se painaa.

Pikkuaivoissa ja aivojen keskialueella sijaitsevien kasvainten tyypillisiä oireita ovat aamuisin esiintyvä päänsärky ja oksentelu, kertoo Syöpäjärjestöt.

Lista erilaisista oireista on kuitenkin pitkä ja lisätietoja löytyy Syöpäjärjestöjen verkkosivulta.

Imukudossyöpä syntyy alun perin terveestä solusta

Lymfoomat eli imukudossyövät ovat lasten syövistä kolmanneksi yleisimpiä.

Lymfooma syntyy, kun imukudoksen terveet solut muuttuvat pahanlaatuisiksi.

Sylva ry:n mukaan lymfoomien oireisiin liittyy usein patti kaulalla (Hodgkinin tauti), vatsakipua ja vatsan turvotusta (Burkitt), kaulan, kasvojen ja ylävartalon turvotusta sekä hengitysvaikeuksia (lymfoblastilymfoomat), iho-oireita sekä yleisoireita kuten pitkittynyttä kuumetta, yöhikoilua ja laihtumista.

Kasvaimen sijainti vaikuttaa sen aiheuttamiin oireisiin.

Suomi on lasten syöpien hoidon maailman kärkeä

Viimeisen kymmenen vuoden aikana alle 16-vuotiaana syöpään sairastuneiden lasten selviytymisennuste on noussut Suomessa viidellä prosenttiyksiköllä, 81 prosentista 86 prosenttiin.

Kuusi seitsemästä syöpään sairastuneesta lapsesta paranee, kertoo Sylva ry.

Lasten syöpien elossaololukujen suhteen Suomi onkin Euroopan ja maailman kärkeä, kertoo Syöpäsäätiö.

