Näkyvätkö veromuutokset asuntokaupassa? OP: Ensiasunnon ostajat vyöryvät nyt pankkeihin

– Siitä lähtien, kun tieto verovapauden poistosta tuli, on nähty päivätasolla keskimäärin noin 60 prosentin kasvua ensiasunnon ostajien lainahakemuksissa, sanoo asumisen palveluista vastaava johtaja Satu Nurmi OP:sta.

Hänen mukaansa ensiasunnon ostajien aktivoituminen on näkynyt myös OP:n välittämien asuntojen ja kiinteistöjen näytöissä. Nurmi kommentoi asiaa MTV:n Viiden jälkeen ohjelmassa tiistaina.

Varainsiirtoveron muutos on pannut lainahakemuksiin vauhtia, sillä ensiasunnon ostajien verovapaus poistuu vuodenvaihteessa. Tällä hetkellä ensiasunnon ostaja on vapautettu varainsiirtoverosta, mikäli hän omistaa asunnosta vähintään 50 prosenttia ja on kaupantekohetkellä 18–39-vuotias.