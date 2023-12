Ensiasunnoista jopa 30 prosenttia on Nordean mukaan ollut omakotitaloja

Jouluksi uuteen kotiin. Tämä sanonta pätee tänä vuonna erityisesti ensiasunnon ostajiin – heitä koskeva vapautus varainsiirtoverosta loppuu vuodenvaihteessa. Ruuhka on näkynyt pankeissa.

– Viimeisen kahden kuukauden aikana on nähty merkittävä aktiviteetin nousu, kun verrataan vaikka syyskuun lukuihin. Puhutaan yli 50 prosentin kasvusta sekä hakemusten että nostettujen lainojen osalta. Myös joulukuun ennakkoluvut viittaavat, että myös joulukuun alkuvaiheessa nähdään samantyyppistä kehitystä, sanoo toimitusjohtaja Jussi Pajala Nordea Kiinnitysluottopankista.

– Jos katsotaan minkälaisia asuntoja ensiasunnon ostajat tyypillisesti ostavat, niin noin 30 hankkii omakotitalon ja loput kerrostaloasunnon. Tässä on toki merkittäviä valtakunnallisia eroja: Uudellamaalla prosentti on alle 20. Jos taas mennään Etelä-Savoon tai Pohjois-Karjalaan, niin lukema on merkittävästi päälle 50 prosenttia, Pajala sanoo.