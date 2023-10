Asuntomarkkinoiden alamäki saattaa loppua rytinällä, mutta sillä on myös kääntöpuoli – "Ne eivät sitten ehdi tähän"

Suomen yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus on seurannut asuntomarkkinoita pitkään. Hän kertoo markkinoiden sukelluksen olevan poikkeuksellisen pitkä, ja uudisrakentamisen kärsineen voimakkaasti.

Ensiostajilla kiire

– Oletan, että ihmiset eivät vielä ole tajunneet, kuinka kiire tässä on. Jos kaupan aikoo tehdä, marraskuun puoliväliin mennessä on asunto löydettävä, Murto-Koivisto toteaa.

Brotherus uskoo kaupan kiihtyvän vuoden loppuun mennessä, ja ensiostajien ryntäävän markkinoille. Tilanne on hyvä siis niille, jotka ovat jo pitkällä asuntoa hankkimassa.

Varainsiirtovero vaikuttaa

– Se on mahtava uutinen, olen sanonut että tarvitaan tulva hyviä uutisia, jotta saadaan pato murtumaan. Tämä oli hyvä avaus, mutta toivottavasti sieltä tulee vielä lisää, Murto-Koivisto kiittelee.

– Kun vastaavasti 2013 varainsiirtoveroa nostettiin, se jäädytti kauppaa pidemmäksikin aikaa. Tällä sitten on vastakkainen vaikutus, eli asuntokauppa viriää ja pysyy korkeammalla tasolla pidemmän aikaa.

Korot jarruttavat

– Epävarmuustekijöitä on toki paljon. Isoin liittyy inflaatiokehitykseen, joka on Suomessa saatu kuriin mutta euroalueella ei. Suomelle jo tämä nykyinen korkotaso on aivan liian korkea, eli korot pitäisivät olla matalammalla, Brotherus sanoo.