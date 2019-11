Jopa 40 prosenttia Helsingin ydinkeskustan asunnoista on täysin tyhjillään – rikkaat käyttävät asuntoja "kolmoskoteina"

Syrjäseutuja vaivanneet tyhjät asunnot ovat myös Helsingin keskustan ongelma, tosin eri syystä. Vaikka kysyntä on kovaa etenkin Helsingin kantakaupungissa ja parhailla paikoilla, samanaikaisesti isoja osuuksia asunnoista on ilman vakiasukkaita. Asiat ilmenevät Hypon asuntomarkkinakatsauksesta.

Ilmiö on tuttu Lontoosta, New Yorkista ja Pariisista, eivätkä tyhjyyden takana ole esimerkiksi remontit tai asunnonvaihdot. Hypon mukaan merkittävä osa asunnoista on varakkaiden yksityishenkilöiden omistuksessa, ja he käyttävät asuntoa vaihtelevasti ”kolmoskotina” ja paikkana rahoilleen.